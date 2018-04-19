Чешский самолет Л-39 привезли в Карасук

Экспозицию из сельхозмашин детско-юношеского центра установили в центре Карасука Новосибирской области на мемориале Трудовой Славы еще в прошлом году. Остальную технику в музей под открытым небом за городом — на аэродром детско-юношеского центра. В коллекции ретро-техники — экспонаты легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов советского периода, а также авиатехника, среди которой и вертолет МИ-8Т.

Об учебно-тренировочном самолете Л-39 мечтали давно: неоднократно обращались с просьбами в Министерство обороны России . И вот реактивный самолет этой марки был демилитаризирован и передан детско-юношескому центру из воинской части, расположенной в Славгороде Алтайского края . Корпус авиатехники привезли в разобранном виде на территорию аэродрома ДЮЦ. Здесь его собрали и уже установили в линейку экспонатов. В ближайшее время коллектив педагогов и воспитанников приступит к реставрации.

«В этом году гости нашего аэродрома не только смогут посмотреть на Л-39, но и побывать внутри кабины и почувствовать себя пилотом боевой машины. Внутри самолета пока ничего нет, но мы постараемся укомплектовать муляжами приборную панель, установить катапультируемые кресла и покрасить самолет. Летать, конечно, он не будет, но займет достойное место в коллекции нашего музея», — рассказал VN.ru директор детско-юношеского центра Валентин Цыганков.

Л-39 — самолет чешского производства, предназначенный для обучения пилотов. Также использовался в качестве маневренного истребителя ближнего радиуса действия. Летчики любят «Альбатрос» за удобство, простоту управления, скорость, маневренность и надежность. Л-39 — самолет с богатой историей. Первый полет «Альбатроса» состоялся в 1968 году, и с тех пор фирма Aero поставила более 2900 единиц нескольких версий этой успешной модели.

Добавим, что на очереди в ДЮЦ Карасука следующий экспонат — самолет Л-29. Сейчас ведутся переговоры по его приобретению в коллекцию авиатехники музея.