Российские штурмовики Су-25 переброшены из Киргизии на Урал для участия в учениях

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Звено штурмовиков Су-25 перебазировано с объединенной российской военной авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии , на аэродром Шагол Челябинской области для участия в учениях. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Звено Су-25 переброшено из Канта в Челябинскую область. Летчики преодолели более 3,5 тыс. км со средней скоростью 750 км/ч с двумя дозаправками в Омске Новосибирске . Главная цель полетов — совершенствование авиационной подготовки экипажей на незнакомой местности", — сказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, экипажи штурмовиков пробудут на Урале в течение месяца. «В конце апреля состоятся учения, в рамках которых Су-25 и бомбардировщики Су-24 проведут учебно-тренировочные полеты с пусками управляемых и неуправляемых ракет днем и ночью, а также выполнят бомбометание по наземным целям. Планируется, что расходуют более 200 управляемых и направляемых ракет, 150 авиационных бомб», — пояснили там.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.