Ещё
Российские штурмовики Су-25 переброшены из Киргизии на Урал для участия в учениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня

Российские штурмовики Су-25 переброшены из Киргизии на Урал для участия в учениях 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Звено штурмовиков Су-25 перебазировано с объединенной российской военной авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии, на аэродром Шагол Челябинской области для участия в учениях. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Звено Су-25 переброшено из Канта в Челябинскую область. Летчики преодолели более 3,5 тыс. км со средней скоростью 750 км/ч с двумя дозаправками в Омске и Новосибирске. Главная цель полетов — совершенствование авиационной подготовки экипажей на незнакомой местности", — сказали в пресс-службе.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе, экипажи штурмовиков пробудут на Урале в течение месяца. «В конце апреля состоятся учения, в рамках которых Су-25 и бомбардировщики Су-24 проведут учебно-тренировочные полеты с пусками управляемых и неуправляемых ракет днем и ночью, а также выполнят бомбометание по наземным целям. Планируется, что расходуют более 200 управляемых и направляемых ракет, 150 авиационных бомб», — пояснили там.
Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
ТАСС: последние новости
Минобороны РФ прокомментировало заявления СБУ о допросе россиянина Топливозаправщик Ил-78М-90А успешно прошел наземные частотные испытания в Ульяновске На Тихоокеанском и Северном флотах построены 16 хранилищ для содержания вооружений
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя101
Российским банкам предложили новую систему платежей39
Япония отказалась от российского алюминия603
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию532
Тулеев уедет за границу97
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
03:49
Приоткрыты секреты СМЕРШа
Общество Армия
01:59
Российским банкам предложили новую систему платежей
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение