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Lockheed Martin получила контракт на создание гиперзвуковой ракеты
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Lockheed Martin получила контракт на создание гиперзвуковой ракеты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВВС США и Lockheed Martin заключили бессрочный контракт на разработку прототипа новой гиперзвуковой крылатой ракеты в рамках программы Пентагона по созданию гиперзвукового оружия.
О заключении контракта на проектирование, разработку, испытания и будущую поддержку всех элементов гиперзвукового оружия было объявлено в среду, 18 апреля. Стоимость контракта может достигать 928 млн долларов, сообщает Defense News.
«Эта работа является одной из двух мер по созданию прототипа гиперзвукового оружия, к которым прибегают ВВС для ускорения исследований и разработки в области гиперзвука», — заявил сотрудник пресс-службы ВВС США Энн Стефанек.
Другая программа, на которую ссылается Стефанек, — это совместный проект Tactical Boost Glide и DARPA, в рамках которого прототип гиперзвукового оружия должен быть разработан в 2022-2023 годах.
В начале апреля сообщалось, что компания Lockheed Martin заключила контракт с НАСА стоимостью 247,5 млн долларов на строительство экспериментального «тихого» сверхзвукового самолета.
1 марта президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию объявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием. Так, по словам главы государства, Россия успешно испытала авиационное гиперзвуковое оружие (система «Кинжал») и с 1 декабря 2017 года поставила его на вооружение на юге страны.
В середине марта источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс «Авангард» будет принят на вооружение не позже 2019 года.
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