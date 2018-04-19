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Противолодочные самолёты ТОФ в ходе учения поразили бомбами подлодку условного противника
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Противолодочные самолёты ТОФ в ходе учения поразили бомбами подлодку условного противника 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
После выполнения поставленных задач самолёты вернулась к постоянному месту базирования.
В рамках летно-тактического учения подразделений авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированного на Камчатке, тактическая группа противолодочных самолётов Ил-38 осуществила перебазирование на один из аэродромов в Приморье.
В период выполнения учебно-боевых задач над акваторией Японского моря экипажи самолётов провели учение по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника с использованием сбрасываемых гидроакустических средств поиска. После установления контакта с «неприятельской» субмариной противолодочные самолёты атаковали её, выполнив учебное бомбометание практическими бомбами по указанным координатам.
После выполнения поставленных задач самолёты вернулась к постоянному месту базирования.
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