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Корабли ТОФ отработали поиск «противника»
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Корабли ТОФ отработали поиск подлодки условного противника 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: ТАСС
В пятницу в рамках тактических учений Тихоокеанского флота дислоцированные в Приморском крае корабли приступили к выполнению задач в море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.
Он отметил, что первым элементом учения стала проводка надводных кораблей и подводных лодок за тралами. Безопасный выход из мест базирования и развертывание сил обеспечила минно-тральная группа из пяти базовых тральщиков.
Сегодня же группа в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" отработала противолодочные задачи. В заданном районе был осуществлен поиск подводной лодки условного противника. К учению привлекались палубные вертолеты Ка-27ПЛ.
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