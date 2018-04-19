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Корабли ТОФ на Камчатке поразили воздушные мишени переносными ЗРК
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Корабли ТОФ на Камчатке поразили воздушные мишени переносными ЗРК 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Малые противолодочные корабли соединения охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России в ходе учений на Камчатке отразили атаку средств воздушного нападения условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Экипажи малых противолодочных кораблей МПК-107 и МПК-82, каждый в своём полигоне боевой подготовки, во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 морской авиации ТОФ совершенствовали организацию противовоздушной обороны на переходе морем", — сообщил Воскресенский.
В ходе учений нештатные расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», отражая авиационный налет, поразили ракетами имитированные воздушные цели.
Также экипажи МПК провели тренировки по поиску и спасению на море и борьбе за живучесть корабля.
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