«Туполев» начал строить первый ракетоносец Ту-160М2 

Конструкторское бюро «Туполев» сообщило о начале строительства первого стратегического ракетоносца в облике Ту-160М2.
«Первый самолет в облике Ту-160М2 уже строится», — заявил «Интерфаксу» гендиректор компании Александр Конюхов. Он пояснил, что Ту-160М2 — это совсем новый самолет, а Ту-160М — это модернизация самолетов. Летные испытания двух летных машин будут проводиться параллельно с испытаниями самолета в облике Ту-160М.
Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что обновление всего парка сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 с новыми средствами поражения планируется к 2030 году.