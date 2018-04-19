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«Туполев» начал строить первый ракетоносец Ту-160М2
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«Туполев» начал строить первый ракетоносец Ту-160М2 

BFM.RU 17 минут назад
Конструкторское бюро «Туполев» сообщило о начале строительства первого стратегического ракетоносца в облике Ту-160М2.
«Первый самолет в облике Ту-160М2 уже строится», — заявил «Интерфаксу» гендиректор компании Александр Конюхов. Он пояснил, что Ту-160М2 — это совсем новый самолет, а Ту-160М — это модернизация самолетов. Летные испытания двух летных машин будут проводиться параллельно с испытаниями самолета в облике Ту-160М.
Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что обновление всего парка сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 с новыми средствами поражения планируется к 2030 году.
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