Ещё
Началось строительство первого ракетоносца Ту-160М2
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО

Началось строительство первого ракетоносца Ту-160М2 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Первый стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М2 уже строится, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании «Туполев» Александр Конюхов.
— Первый ракетоносец в облике Ту-160М2 уже строится. Это свежий планер и совсем новый самолет. Строевые ракетоносцы будут модернизированы до уровня Ту-160М. Эта модификация выйдет на летные испытания в 2019 году, завершить их планируется в 2021. Параллельно будет тестироваться и Ту-160М2, — рассказал Конюхов.
Главным отличием Ту-160М2 от «Белых лебедей», стоящих на вооружении сейчас, станут новые, более экономичные двигатели — с ними дальность полета ракетоносца вырастет на тысячу километров, — и особое покрытие, снижающее радиолокационную заметность огромного самолета. Будет полностью обновлена бортовая электроника, благодаря чему Ту-160М2 сможет использовать весь арсенал имеющегося и перспективного оружия.
— Параллельно с самолетом разрабатываются новые авиационные средства поражения и нельзя сравнивать Ту-160 с ракетами Х-55, Х-555 и даже Х-101 с самолетом, который мы рассчитываем получить в серии к 30-м годам с новым вооружением, имеющим совершенно иные дальности, — сообщил ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
Ту-160М2 оснастят космической связью и принципиально новым комплексом бортовой обороны, боевая эффективность самолета вырастет в 1,6 раза.
На казанском авиазаводе имени Горбунова возобновлено строительство ракетоносцев. Госконтрактом между Минобороны и ПАО «Туполев» предусмотрена поставка 10 самолетов стоимостью 15 миллиардов рублей каждый. Заказ обеспечивает полную загрузку предприятия до 2027 года.
Российская Газета: последние новости
Глава Генштаба ВС РФ планирует встретиться в Баку с главкомом ОВС НАТО Минобороны России: "Варяг" никогда не заходил в Сирию Небензя: Агрессия Запада нанесла удар по урегулированию конфликта в Сирии
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России297
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом31
Тулеев уедет за границу347
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня183
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО102
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:20
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
В мире Конфликты
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение