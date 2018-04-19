Началось строительство первого ракетоносца Ту-160М2

— Первый ракетоносец в облике Ту-160М2 уже строится. Это свежий планер и совсем новый самолет. Строевые ракетоносцы будут модернизированы до уровня Ту-160М. Эта модификация выйдет на летные испытания в 2019 году, завершить их планируется в 2021. Параллельно будет тестироваться и Ту-160М2, — рассказал Конюхов.

Главным отличием Ту-160М2 от «Белых лебедей», стоящих на вооружении сейчас, станут новые, более экономичные двигатели — с ними дальность полета ракетоносца вырастет на тысячу километров, — и особое покрытие, снижающее радиолокационную заметность огромного самолета. Будет полностью обновлена бортовая электроника, благодаря чему Ту-160М2 сможет использовать весь арсенал имеющегося и перспективного оружия.

Юрий Борисов. — Параллельно с самолетом разрабатываются новые авиационные средства поражения и нельзя сравнивать Ту-160 с ракетами Х-55, Х-555 и даже Х-101 с самолетом, который мы рассчитываем получить в серии к 30-м годам с новым вооружением, имеющим совершенно иные дальности, — сообщил ранее замминистра обороны РФ

Ту-160М2 оснастят космической связью и принципиально новым комплексом бортовой обороны, боевая эффективность самолета вырастет в 1,6 раза.