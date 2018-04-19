Большая контрольная поверка: эффектные кадры учений ВДВ в Ульяновске

Ульяновские десантники учатся не только останавливать атаки противника, но и готовы налаживать мирную жизнь после боевых действий.

Уничтожать террористов в городских кварталах и спасать мирных жителей тренируются десантники в Ульяновской области . У бойцов ВДВ проходит большая контрольная проверка. Ее задача показать все, чему они научились военнослужащие за последние месяцы, а также перенять бесценный опыт коллег, которые участвовали в реальных операциях в Сирии

Экипажи боевых машин и расчеты артиллерийских орудий покидают часть первыми. Их задача состоит в том, чтобы добраться и собраться в районе, который указало командование. Техника выезжает стремительно и главное одновременно из разных концов периметра части.

На месте также развернулись медики, у них обновленные походные аптечки со всем необходимым: от бинтов до капельницы. Среди фельдшеров есть те, кто успел поработать в российском Центре по применению в Сирии. Илья Брусников больше тридцати раз выезжал в составе гуманитарной миссии. Несколько раз спасали раненых людей прямо на территории, которую контролировали террористы.

«Каждый выезд проходит индивидуально, готовы к всему, сталкивались с последствиями как отдаленными боевых поражений, приходилось оказывать неотложную помощь по ситуации», — рассказал фельдшер бригады ВДВ Илья Брусников.

Такие контрольные проверки соединений ВДВ уже прошли почти всей России

«Контрольная проверка за зимний период обучения проводится поэтапно. Первый этап был завершен 13 апреля, второй этап начался с 16 апреля. Занятия первого этапа завершены. Итоги еще подводить рано, но предварительно большинство соединений и частей оценено на хорошую оценку», — заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков