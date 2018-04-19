Паркетно-морской бой: Чудесное спасение калининградских фрегатов

Российских военных моряков, кажется, можно поздравить с большой победой. Правда, эта виктория одержана не в море, не в океане, а исключительно на столичном паркете. И носит сугубо аппаратный характер. Но суть ее все равно очень значительна: нашим адмиралам с немалыми трудами удалось отбить у российских же чиновников, по меньшей мере, два фрегата проекта 11356. Еще, увы, не построенных, но давно обещанных было Индии за немалые миллиарды. Если ничего не изменится, к 2022 году сохраненные для Родины боевые корабли придут на Черноморский флот.

И вот до этих слов в сообщении агентства в принципе нет чего-то особо нового. Ведь еще в октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Наренда Моди поставили свои подписи под рамочным соглашением, в котором была оговорена именно такая схема — «два плюс два». Но вот смысловое и финансовое наполнение этой схемы… Тут на последовавших переговорах было сломано немало копий.

Вначале предполагалось, что речь идет, главным образом, о судьбе так называемой второй тройки фрегатов проекта 11356, в полной неопределенности «зависшей» на «Янтаре» почти сразу после событий 2014 года и отказа Украины поставлять для этих кораблей газовые турбины M7Н1E для их главных энергетических установок. У тех, кто системно следит за флотской проблематикой, эта грустная история давно навязла в зубах. Но для прочих все же напомню: газотурбинные двигатели (ГТД) с николаевского предприятия «Зоря-Машпроект» калининградские корабелы успели получить только для «Адмирала Григоровича», «Адмирала Эссена» и «Адмирала Макарова». Вот только их-то из шести заказанных еще в 2010 году фрегатов завод «Янтарь» и сумел сдать Черноморскому флоту.

И первые два корабля «адмиральской серии» уже давно вытаскивают на своих стальных палубах значительную часть контртеррористической операции в Сирии , буквально не вылезая из Средиземного моря. Смены им практически нет (третий их собрат — «Адмирал Макаров» — в самом конце 2017 года формально принят в боевой состав ВМФ РФ , однако по необъявленным причинам до сих пор находится на Балтике и никак не начнет межфлотский переход в Севастополь ). Поэтому командующий этим флотом адмирал Александр Витко еще в феврале 2016 году буквально криком кричал: «Эти корабли должны быть достроены для Черноморского флота, нам они, конечно, нужны. Дело в том, что нам нужно обновить старый парк кораблей, некоторым из них по 40-50 лет, их цикл жизни закончился».

Но в 2016 году обстановка с корабельными газотурбинными двигателями в стране была такая: кричи — не кричи, а взять эти сложнейшие агрегаты нам было негде. Россия ничего подобного никогда не делала, и делать не умела. Монополист в этой сфере на просторах бывшего СССР «Зоря-Машпроект» (город Николаев) от нас отвернулся по политическим соображениям. Срочно принятой в Москве программой импортозамещения было предусмотрено наладить выпуск чего-то подобного в Рыбинске на НПО «Сатурн» . Но на это требовались годы и многие миллиарды рублей.

Таким образом, в воздухе в почти полной безнадежности повисла судьба спущенных на воду, но недостроенных на «Янтаре» «Адмирала Бутакова», «Адмирала Истомина» и «Адмирала Корнилова». Их корпуса сформированы, спущены на воду и законсервированы. Первый и второй корпуса сейчас готовы примерно на 40%, готовность третьего — около 30%.

А в Санкт-Петербурге на « Северной верфи » в примерно таком же незавидном положении и по той же причине оказались также заказанные Министерством обороны еще более мощные многоцелевые фрегаты дальней морской зоны проекта 22350.

В Питере газотурбинных двигателей, поставленных до 2014 года Украиной, хватило только для головного корабля «Адмирал Горшков» (заложен на стапеле в 2006 году), и первого серийного «Адмирал Касатонов». Ни один из них, впрочем, и по сей день не введен в строй. Но — по причинам, с электромеханической боевой частью никак не связанным. Тем более, совершенно неясно было, когда и каким образом «Северная верфь» доведет до ума находящихся в разных стадиях строительства «Адмирала Головко» и «Адмирала Исакова». Хотя в мае 2016-го министр обороны РФ Сергей Шойгу оптимистично пообещал, что к 2025 году фрегатов проекта 22350 в боевом составе ВМФ России будет аж шесть.

Словом, кораблестроительная программа страны опасно «провисла» в своей важнейшей части. Поэтому на Рыбинск Москва давила, требовала, умоляла, заваливала миллиардами. Но создать с нуля целую конструкторскую школу, а потом и организовать сложнейшее высокотехнологическое производство — этого никому не сделать даже по «щучьему веленью». И пока на НПО «Сатурн» действительно проявляли подлинный трудовой героизм, обездвиженные новые российские фрегаты и в Калининграде , и в Питере тихо ржавели и покорно ждали решения своей судьбы. Впрочем, было понятно, что от с горем пополам рождавшейся продукции «Северной верфи» Минобороны просто не в силах отказаться — без фрегатов типа «Адмирала Горшкова» Андреевский флаг на океанских просторах уже скоро будет выглядеть как-то уж слишком сиротливо. А вот насчет второй тройки менее продвинутых в боевых возможностях калининградских фрегатов все выглядело куда менее определенно. Вот на них-то московское чиновничье воронье и слетелось.

В общем, за «Адмирала Бутакова», «Адмирала Истомина» и «Адмирала Корнилова» разгорелась форменная аппаратная баталия. Она началась с того, что горячую заинтересованность в приобретении и последующей самостоятельной достройке этих кораблей проявила Индия . В сентябре 2015 года завод «Янтарь» посетил посол этой страны в России Пунди Шринивасан Рагхаван. Он сообщил журналистам, что индийские власти имеют намерения выкупить все три эти фрегата. Гости пообещали самостоятельно договориться с Украиной о поставке для них двигателей. «Мы должны найти способ как поставить эти фрегаты ВМФ Индии, и мы обязательно это сделаем всеми возможными способами», — сказал в заключение посол. Таким образом, в воздухе остро запахло валютой. Поэтому в Калининграде и в Москве, как обычно в таких случаях, немедленно нашлось множество влиятельных сторонников за немалые доллары спихнуть надоевшие корабли с такой незадачливой судьбой индийцам.

Казалось, напрасно руководство российского флота умоляло, а потом и требовало: «Нам самим эти корабли край как нужны! Если Рыбинск обещает вот-вот выполнить свою часть программы импортозамещения и научиться-таки делать собственные корабельные двигатели, почему бы не подождать?». Однако в апреле 2016 года начальник отдела маркетинга «Янтаря» Илья Пантелеев обрисовал совсем иную перспективу: «В общих чертах планы таковы: два фрегата мы достраиваем для них (для индийцев — „СП“) сами, плюс передаем один корпус с высокой степенью насыщения. Еще один корабль будет полностью строиться на индийской верфи под нашим техническим наблюдением».

Кроме всего прочего, из этого заявления выходило, что речь теперь идет уже не о трех, а о четырех фрегатах проекта 11356 для Индии. Стало быть, и ставки в предстоящей сделке выросли.

Робкой попыткой ВМФ РФ повернуть ход событий вспять выглядело заявление начальника управления кораблестроения ВМФ РФ контр-адмирала Владимира Тряпичникова в июне 2016 года. Тогда он публично засомневался: «На сегодня окончательно вопрос (по второй тройке фрегатов 11356 — „СП“) не решен… Окончательно будет решен, скорее всего, к концу года».

Ничего к концу того года не решили, однако в июне 2017 года появилась дополнительная надежда, что будет найден устраивающий всех компромисс. Заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук торжественно провозгласил: «Действительно, мы пошли навстречу нашим иностранным партнёрам (индийским ВМС — „СП“), желающим приобрести фрегаты проекта 11356. Однако уже заложенная на „Янтаре“ вторая тройка кораблей серии будет достроена и передана ВМФ России».

К тому времени обозначился успех и у российских двигателестроителей в Рыбинске. Там 25 апреля 2017 года ввели в эксплуатацию первый в России сборочно-испытательный комплекс для морских газотурбинных двигателей и агрегатов. Многозначительная деталь: старт работе на новом комплексе стоимостью 6,7 миллиарда рублей дал лично президент России Владимир Путин, специально прибывший на завод.

Серийное производство было обещано начать в 2018-м. То есть, ждать спасения недостроенным фрегатам и в Питере, и в Калининграде оставалось чуть-чуть. Однако сторонники получения быстрых долларов добычу выпускать из рук не собирались. В августе 2017 года вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Игорь Пономарев обозначил, вроде бы, пределы отступления чиновников перед адмиральским натиском: только один из трех калининградских «проблемных» кораблей — «Адмирал Бутаков» — достроят для российского ВМФ. И оснастят его именно ГТД отечественного производства. Корпуса «Адмирала Истомина» и «Адмирала Корнилова» все равно экспортируют-таки в Индию.

Согласитесь, это выглядело странно. Да, Рыбинск в 2018-м и не в состоянии поставить кораблестроителям больше двух двигателей. Причем, второй — лишь в четвертом квартале. Ясно, что их, а также те серийные агрегаты, что создадут в 2019 году, придется напряженно делить между кораблями-недостройками «Янтаря» и «Северной верфи». И в приоритете будет как раз именно «Северная верфь», поскольку фрегаты проекта 22350 мощнее, а значит — нужнее флоту. Исходя из этого, первый же чисто российский ГТД точно достанется «Адмиралу Головко», чей ввод в боевой состав флота запланирован на 2020 год. Насчет второго двигателя калининградцам и питерцам можно, видимо, поспорить между собой.

Ну, хорошо, даже при неблагоприятном для них исходе этого спора «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов» подождут на верфях еще годик. В конце концов, ждали именно такого решения намного дольше. Но зато потом 30-я дивизия противолодочных кораблей в Севастополе, которой они давно обещаны, получит полноценную бригаду современных многоцелевых фрегатов, вооруженных знаменитыми крылатыми ракетами «Калибр». У Сирии, война в которой, судя по всему, затянется надолго, сразу станет полегче. Да и не только возле нее.

Уверен, что Минобороны и главное командование ВМФ отстаивало именно такую точку зрения. И, как мы теперь знаем, — сумело с немалыми трудами отстоять. Потому что в том сообщении ТАСС, с которого мы начали этот разговор, сказано: корпуса фрегатов «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов» не собираются задействовать для контракта, что стороны готовятся подписывать в июне. Для индийских ВМС построят четыре совершенно новых корабля.

Правда, полной уверенности, что в этой затянувшейся истории уже поставлена счастливая для нашего ВМФ точка, еще нет. Потому что полная стоимость будущего контракта, увы, не согласована. А речь идет об очень серьезных деньгах. Так, по сообщению авторитетного во всем мире военно-морского издания «Jane's», только за пару фрегатов, которую для Индии собирается теперь строить завод «Янтарь», Москва намерена получить 990 миллионов долларов. Понятно, что цена за другую пару, которую планируется построить в стране-покупательнице, будет не меньше.

Однако учтите, что эти расчеты делались тогда, когда за двигателями для этих фрегатов индийцы собирались вынужденно обращаться к Украине. Теперь такой необходимости нет, и Москва, и Дели обойдутся более продвинутой и экономичной рыбинской продукцией. Только и цена за четверку новых фрегатов существенно подрастет. Насколько? Вот об этом и предстоит договариваться до июня.

Но для ВМФ РФ главное не это. Главное, что все шесть фрегатов, заказанных на «Янтаре» в 2010 году, российские моряки теперь получат. О возможных сроках недавно рассказал генеральный директор этого завода Эдуард Ефимов. По его словам, если необходимые газотурбинные двигатели в 2019 году из Рыбинска будут поставлены в Калининград, то к 2021 году все шесть фрегатов проекта 11356 могут уже стоять у 12-го причала в Севастополе. Того самого, который традиционно отведен 30-й дивизии противолодочных кораблей Черноморского флота.