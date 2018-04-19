Около 1,5 тыс. силовиков станут участниками парада 9 Мая в Ставрополе 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа, представители других силовых структур и военная техника участвуют в тренировках к военному параду в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ставрополе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Около 1,5 тыс. представителей различных силовых структур пройдут торжественным маршем на параде Победы 9 Мая по площади Ленина в Ставрополе", — отметил Астафьев.
Механизированная колонна в этом году состоит из 50 единиц вооружения и военной техники. В их числе реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23, буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б», реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».
Астафьев напомнил, что военные парады 9 Мая пройдут в 10 городах юга России — в Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.