Около 1,5 тыс. силовиков станут участниками парада 9 Мая в Ставрополе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апреля. / ТАСС /. Военнослужащие Южного военного округа, представители других силовых структур и военная техника участвуют в тренировках к военному параду в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ставрополе . Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Около 1,5 тыс. представителей различных силовых структур пройдут торжественным маршем на параде Победы 9 Мая по площади Ленина в Ставрополе", — отметил Астафьев.

Механизированная колонна в этом году состоит из 50 единиц вооружения и военной техники. В их числе реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23, буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б», реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».