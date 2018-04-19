В России создали оружие для борьбы с беспилотниками

России разработали три типа нового оружия для радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил главный конструктор проекта «Автоматики» Сергей Ширяев.

Так, были разработаны переносной «Пищаль», стационарный «Таран» и мобильный «Сапсан», пишет РИА «Новости»

По словам Ширяева, от оружия беспилотники «грубо говоря, сходят с ума».

Новое оружие способно обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники воздействием на их радиоканалы.

Так, самым мощным является «Сапсан». Он предназначен для борьбы с любыми беспилотниками. «Таран» эффективен при угрозе массированного нападения БПЛА сразу с нескольких направлений. «Пищаль» выполнен в виде ружья массой три килограмма. Он предназначен для борьбы с одиночными целями или дронами в движении.

Испытания комплексов планируется завершить в течение ближайших месяцев. К концу года начнется их серийное производство.