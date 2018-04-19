Контрактников попытаются завербовать в День Победы

В общей сложности будет задействовано более 20 агитточек. Мероприятие организует командование 41-й общевойсковой армии, военный комиссариат Новосибирской области и Новосибирское высшее военное командное училище.

В агитационных точках новосибирцам покажут новейшие образцы стрелкового оружия, экипировки, водолазного и десантного снаряжения, образцы военной техники. Также для всех присутствующих выступят военнослужащие с элементами рукопашного боя и вокально-инструментальный ансамбль «Экипаж» курсантов НВВКУ.

Попутно специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту проведут информирование об особенностях, соцгарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны . Все желающие смогут определить род войск, в котором они способны служить, пройдя психологическое тестирование на профпригодность.

В 2017 году в акции приняло участие более 5000 человек. Изъявили желание подписать контракт для прохождения службы в частях Центрального военного округа более 240 молодых парней.