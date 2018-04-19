Ещё
Контрактников попытаются завербовать в День Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию

Контрактников попытаются завербовать в День Победы 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В общей сложности будет задействовано более 20 агитточек. Мероприятие организует командование 41-й общевойсковой армии, военный комиссариат Новосибирской области и Новосибирское высшее военное командное училище.
В агитационных точках новосибирцам покажут новейшие образцы стрелкового оружия, экипировки, водолазного и десантного снаряжения, образцы военной техники. Также для всех присутствующих выступят военнослужащие с элементами рукопашного боя и вокально-инструментальный ансамбль «Экипаж» курсантов НВВКУ.
Попутно специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту проведут информирование об особенностях, соцгарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны. Все желающие смогут определить род войск, в котором они способны служить, пройдя психологическое тестирование на профпригодность.
В 2017 году в акции приняло участие более 5000 человек. Изъявили желание подписать контракт для прохождения службы в частях Центрального военного округа более 240 молодых парней.
Примечательно, что на военную службу по контракту могут поступить не только мужчины, но и женщины. Ранее об алгоритме поступления на службу подробно рассказал старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту в Новосибирске Денис Кутырев.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Орудие Первой чеченской войны покажут 9 Мая в Новосибирске Женщин впервые задействуют в параде Победы Ученик с ножом поджег школу в Башкирии: четверо в больнице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию412
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»342
Германия просит освободить ее от санкций против России64
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля94
Япония отказалась от российского алюминия67
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:06
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля
Политика
00:20
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»
Наука В мире
03:29
Разрядки не будет: санкции могут ввести в любой момент
Экономика Статьи
01:09
Германия просит освободить ее от санкций против России
В мире
04:21
Роскомнадзор изменит тактику с Telegram
Интернет Личный счет
01:06
США опасаются ядерного ответа России и Китая
В мире Статьи
03:56
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение