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Мотострелки Восточного военного округа продемонстрировали школьникам полевые условия проживания и боевую подготовку
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Мотострелки Восточного военного округа продемонстрировали школьникам полевые условия проживания и боевую подготовку 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для ребят было организовано несколько учебных мест, которые помогли им ознакомиться со спецификой военной службы в современной армии.
В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Амурской области, состоялась акция День призывника. Для ребят было организовано несколько учебных мест, которые помогли им ознакомиться со спецификой военной службы в современной армии.
Основные места были развернуты на полигоне, так как большинство служебного времени подразделения проводят в полевых условиях, занимаясь боевой учебой. Школьники смогли увидеть организацию быта в палатках и возведенных полевых казармах. Многих ребят впечатлили занятия по огневой и тактической подготовке.
Будущие призывники с удовольствием смотрели на стрельбу из вооружения боевой машины пехоты БМП-2, автоматов Калашникова, гранатометов РПГ-7В с безопасного расстояния. Желающие потренировались в разборке и сборке стрелкового оружия.
В мероприятии приняло участие около 100 допризывников из ближайших населенных пунктов. По отзывам школьников, некоторые задумали связать свою жизнь с военной службой.
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