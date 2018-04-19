Противолодочные самолеты на учениях в Приморье уничтожили бомбами «вражескую» подлодку

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Противолодочные самолеты Ил-38 на учениях в Приморье отследили и поразили бомбами подводную лодку условного противника. Об этом сообщает в четверг официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Противолодочные самолеты ТОФ в ходе учения поразили бомбами подлодку условного противника. В рамках летно-тактического учения подразделений авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированного на Камчатке, тактическая группа противолодочных самолетов Ил-38 осуществила перебазирование на один из аэродромов в Приморье", — сообщил Воскресенский.

Над акваторией Японского моря в Приморье экипажи самолетов отработали поиск и слежение за подлодкой «противника» с помощью сбрасываемых гидроакустических средств поиска. Установив контакт с «вражеской» субмариной, противолодочные самолеты атаковали ее. Они провели учебное бомбометание практическими бомбами по указанным координатам.

Выполнив поставленные задачи, самолеты вернулась к постоянному месту базирования.