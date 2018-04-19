Российский беспилотник преодолел более миллиона километров

Представители российской компании Cognetive Technologies, занимающейся разработкой ПО (программного обеспечения) для беспилотных автомобилей, сообщили о том, что тестовые прототипы ее беспилотников преодолели более 1 миллиона километров.

В настоящее время на тестах задействовано тринадцать беспилотных транспортных средств, работающих на «начинке» от российской фирмы, которые курсируют по странам ЕС США , а также Японии Китая . Причина, почему испытания не проводятся в России , законодательство, не позволяющее выпускать на дороги общего пользования беспилотные автомобили.

Основной целью Cognetive Technologies в данном проекте является создание полностью беспилотной системы, которая появится в продаже к 2022-2023 году. Ее можно будет устанавливать как на легковушки, так и на машины других категорий.