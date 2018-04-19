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Российский беспилотник преодолел более миллиона километров
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Российский беспилотник преодолел более миллиона километров 

Daily-Motor 20 минут назад
Фото: Daily-Motor
Представители российской компании Cognetive Technologies, занимающейся разработкой ПО (программного обеспечения) для беспилотных автомобилей, сообщили о том, что тестовые прототипы ее беспилотников преодолели более 1 миллиона километров.
В настоящее время на тестах задействовано тринадцать беспилотных транспортных средств, работающих на «начинке» от российской фирмы, которые курсируют по странам ЕС, США, а также Японии и Китая. Причина, почему испытания не проводятся в России, законодательство, не позволяющее выпускать на дороги общего пользования беспилотные автомобили.
Основной целью Cognetive Technologies в данном проекте является создание полностью беспилотной системы, которая появится в продаже к 2022-2023 году. Ее можно будет устанавливать как на легковушки, так и на машины других категорий.
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