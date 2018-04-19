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В России появится автономный подводный «робот-краб»
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В России появится автономный подводный «робот-краб» 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
«Океанос» закончил очередной этап испытаний манипуляторного комплекса для подводных аппаратов различных типов.
Специалисты компании «Океанос» и Петербургского морского технического университета в этом году установят руку-манипулятор на подводный автономный аппарат типа «глайдер». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании.
Как говорится в сообщении, в этом году будет проведена интеграция трехзвенного модуля манипуляторного комплекса на подводный автономный аппарат планирующего типа («глайдер») и начата программа испытаний такой конфигурации. Кроме того, опробована система автоматического управления манипулятором с помощью собственного программного обеспечения.
Также в пресс-службе отметили, что маниуплятор будет обладать грузоподъемностью 10 килограммов.
«Океанос» закончил очередной этап испытаний манипуляторного комплекса для подводных аппаратов различных типов. В сообщении отмечается, что это полностью инициативная разработка компании и Петербургского морского технического университета, которая была начата в 2016 году.
В пресс-службе также добавили, что на сегодня манипулятор компании «Океанос» является единственным в России образцом электрического высокоточного подводного манипулятора с пятью-семью степенями свободы. «На мировом рынке существуют предложения аналогичных электрических манипуляторов, но они обеспечивают меньший радиус возможной зоны работ и меньшую грузоподъемность», — заявили в пресс-службе.
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