«Танковая карусель» под прикрытием «Крокодилов» и «Грачей»: кадры масштабных учений в Бурятии

В тактических учениях с боевой стрельбой с подразделениями мотострелкового соединения ВВО задействованы три тысячи солдат и более 700 единиц техники.

Мотострелковая бригада Восточного округа провела тактические учения на полигоне Бурдуны в Бурятии . Для танкистов это были первые тренировки на модернизированных Т-72Б3 с отработкой нового приема под названием «танковая карусель».

Маневр прост и гениален: экипажи стреляют, сменяя друг друга на рубеже, в итоге получается, что огонь ведется непрерывно, а неприятель фактически лишен возможности маневра. Иногда это куда эффективнее залповой стрельбы.

Вместе с танкистами пехота в поле оттачивала навыки маневренной обороны и нанесла контрудары по силам противника.

С воздуха войска поддерживала авиация в составе вертолетов Ми-24 и Ми-8АМТШ, а также штурмовиков Су-25. «Крокодилы» и «Грачи» «утюжили» позиции условного врага, не позволяя поднять голову.

Главная задача маневров — отработать слаженность действий всех подразделений. Всего в масштабных учениях задействованы три тысячи солдат и офицеров и более 700 единиц техники.