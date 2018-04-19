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«Танковая карусель» под прикрытием «Крокодилов» и «Грачей»: кадры масштабных учений в Бурятии
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«Танковая карусель» под прикрытием «Крокодилов» и «Грачей»: кадры масштабных учений в Бурятии 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В тактических учениях с боевой стрельбой с подразделениями мотострелкового соединения ВВО задействованы три тысячи солдат и более 700 единиц техники.
Мотострелковая бригада Восточного округа провела тактические учения на полигоне Бурдуны в Бурятии. Для танкистов это были первые тренировки на модернизированных Т-72Б3 с отработкой нового приема под названием «танковая карусель».
Маневр прост и гениален: экипажи стреляют, сменяя друг друга на рубеже, в итоге получается, что огонь ведется непрерывно, а неприятель фактически лишен возможности маневра. Иногда это куда эффективнее залповой стрельбы.
Вместе с танкистами пехота в поле оттачивала навыки маневренной обороны и нанесла контрудары по силам противника.
С воздуха войска поддерживала авиация в составе вертолетов Ми-24 и Ми-8АМТШ, а также штурмовиков Су-25. «Крокодилы» и «Грачи» «утюжили» позиции условного врага, не позволяя поднять голову.
Главная задача маневров — отработать слаженность действий всех подразделений. Всего в масштабных учениях задействованы три тысячи солдат и офицеров и более 700 единиц техники.
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