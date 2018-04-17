Расчеты ЗРК С-300 отразили атаку «диверсантов» под Ростовом: видео

Ростовской области прошло тактическое учение с соединениями противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Под Ростовом прошли масштабные учения ракетчиков. Военнослужащие отработали сценарий, когда на колонну техники напала диверсионно-разведывательная группа условного противника.

Бойцы скрыли технику за дымовой завесой и успешно отбили атаку после непродолжительной перестрелки.

После этого колонна продолжила движение, комплексы С-300 и «Панцирь» заняли позиции и поразили цели, в том числе БПЛА. Пуски ракет были электронными.

К учению привлекались более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.