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Расчеты ЗРК С-300 отразили атаку «диверсантов» под Ростовом: видео
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Расчеты ЗРК С-300 отразили атаку «диверсантов» под Ростовом: видео 

ТК «Звезда» 17 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В Ростовской области прошло тактическое учение с соединениями противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
Под Ростовом прошли масштабные учения ракетчиков. Военнослужащие отработали сценарий, когда на колонну техники напала диверсионно-разведывательная группа условного противника.
Бойцы скрыли технику за дымовой завесой и успешно отбили атаку после непродолжительной перестрелки.
После этого колонна продолжила движение, комплексы С-300 и «Панцирь» заняли позиции и поразили цели, в том числе БПЛА. Пуски ракет были электронными.
К учению привлекались более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.
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