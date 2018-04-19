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Умная обшивка для Су-57
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Умная обшивка для Су-57 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Об уникальных возможностях радара для истребителя пятого поколения Су-57, о том, почему РЛС «Ирбис» — одна из лучших в мире, в интервью «Известиям» рассказал гендиректор НИИ приборостроения им. В. В. Тихомирова (НИИП, входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Юрий Белый. ИА «Хабаровский край сегодня» печатает интервью с сокращениями.
— Лет десять назад эксперты отмечали отставание России от США в разработке самолетных радаров с активными фазированными антенными решетками (АФАР). Такими РЛС оснащается, например, американский самолет пятого поколения F-35. Его российский конкурент Су-57 с похожей системой проходит испытания. Догоните конкурентов?
— В 80-х годах прошлого века в части радаров на основе фазированной антенной решетки с электронным управлением лучом антенны НИИП был «впереди планеты всей». Но после «лихих 1990-х» мы оказались в непривычной для себя роли догоняющих. У заокеанских коллег уже сотни истребителей с бортовыми РЛС на основе АФАР, а у нас пока десяток опытных образцов. Отставание — это факт. Но в будущее мы смотрим с оптимизмом. Этот оптимизм не на пустом месте. У НИИП, пожалуй, самый большой опыт среди разработчиков в области электронного сканирования. Более 70% поставляемых на экспорт российских боевых самолетов оснащены нашими радарами. Зарубежные и отечественные разработчики бортовых РЛС по разным причинам пропустили создание радаров с пассивными фазированными антенными решетками (ФАР), перейдя сразу на новый технологический этап — с АФАР. Наш же институт разработал и довел до серийного внедрения пять систем с ФАР, в том числе «Ирбис» для истребителя Су-35С поколения «4++». Это неоценимый опыт. По крайней мере по дальности обнаружения «Ирбис» превосходит все известные в мире бортовые РЛС с обычными фазированными антенными решетками и с АФАР.
И еще. Начав позже, мы сумели оценить недостатки предшествующих разработок и использовать последние научные достижения, например, в части так называемой умной обшивки, когда АФАР разных диапазонов распределены «по телу» истребителя. Эта технология впервые использована на самолете пятого поколения Су-57. Официальные представители Минобороны неоднократно отмечали, что его испытания с нашим радаром «Белка» идут по графику, замечания устраняются в обычном порядке. По части НИИП каких-либо серьезных недостатков не выявлено. Надеюсь, что и этап госиспытаний пройдем с положительным заключением. Тестовые полеты подтвердили, например, одно из основных преимуществ систем с АФАР — существенно большую эксплуатационную надежность.
— Применим ли опыт проектирования радара «Белка», например, при конструировании РЛС для нового стратегического ракетоносца?
— В проекте перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) мы полноправные участники опытно-конструкторской работы и уже защитили эскизный проект. Конечно же, при разработке ПАК ДА будет использован и получит дальнейшее развитие опыт создания РЛС для Су-57.
— По оценке Минобороны, истребители Су-35С и Су-30СМ с вашими радарами хорошо показали себя в Сирии. Как прошло их боевое крещение?
— В сирийской операции принимали участие пять различных систем нашей разработки, и все получили положительную оценку. Су-35С с нашим «Ирбисом», Су-30СМ с «Барсом» успешно выполнили поставленные задачи по сопровождению бомбардировщиков. Они совершили огромное количество боевых вылетов. Прикрытие обеспечило выполнение задачи всей операции и не позволило вмешаться авиации «партнеров». Подобные попытки предпринимались даже с участием таких лидеров авиации коалиции, как «невидимка» F-22. Но, мягко говоря, они не жаждали встречи с нашими истребителями.
— Рассматриваете возможность модернизации «Ирбисов» и «Барсов»?
— Первые поставки локаторов «Барс» в составе истребителей Су-30МКИ для индийских ВВС начались в 2002 году. Суммарный портфель заказов на Су-30МКИ и созданные на их основе Су-30СМ превысил 470 самолетов. Из них около 390 уже поставлены заказчикам. Было бы не по-хозяйски оставить в прежнем облике самолеты 15-летней давности. Тем более что открытая архитектура авионики означает хороший потенциал для повышения боевых возможностей. Предложения по модернизации «Барсов» индийской стороне сделаны, ведутся переговоры. Система «Ирбис» истребителя Су-35 — наша новейшая разработка в этом сегменте радаров. Она воплотила в себе всё лучшее, чего мы достигли более чем за 40-летний период разработки РЛС с пассивными ФАР для самолетов и наземных комплексов ПВО. Законтрактованы 122 Су-35. Изготовлено более 75 машин, в том числе для ВКС России — порядка 60. Исходя из критерия «стоимость–эффективность», считаю, что потенциал бортовых станций с пассивными ФАР далеко не исчерпан. Например, для легких истребителей и беспилотников может оказаться более выгодным использование радаров с такими антенными решетками, нежели дорогих систем с АФАР.
Подробнее в материале «Известий»: «F-22 не жаждали встречи с нашими истребителями»
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