Авиационные власти США проведут ультразвуковое исследование двигателей

МОСКВА , 19 апр — РИА Новости . Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) решило провести ультразвуковое исследование двигателей CFM56-78 после инцидентом с задымившимся двигателем, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее самолет Delta совершил экстренную посадку в аэропорту Атланты из-за дымившегося двигателя. Поступили сообщения о том, что из двигателя отправляющегося самолета поднимался дым. Самолет вернулся в аэропорт вылета, пострадавших не было. Самолет направлялся в Лондон.

"ФАА опубликует распоряжение о пригодности самолета к полету в течение следующих двух недель, для чего потребуется исследовать определенные двигатели CFM56-7B. Распоряжение потребует ультразвукового исследования лопастей, которые достигли определенного количества взлетов и посадок. Любые лопасти, которые не справятся с инспекцией, будут заменены", — говорится в заявлении.