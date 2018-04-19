Ещё
Авиационные власти США проведут ультразвуковое исследование двигателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиационные власти США проведут ультразвуковое исследование двигателей 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) решило провести ультразвуковое исследование двигателей CFM56-78 после инцидентом с задымившимся двигателем, сообщается на официальном сайте ведомства.
Ранее самолет Delta совершил экстренную посадку в аэропорту Атланты из-за дымившегося двигателя. Поступили сообщения о том, что из двигателя отправляющегося самолета поднимался дым. Самолет вернулся в аэропорт вылета, пострадавших не было. Самолет направлялся в Лондон.
"ФАА опубликует распоряжение о пригодности самолета к полету в течение следующих двух недель, для чего потребуется исследовать определенные двигатели CFM56-7B. Распоряжение потребует ультразвукового исследования лопастей, которые достигли определенного количества взлетов и посадок. Любые лопасти, которые не справятся с инспекцией, будут заменены", — говорится в заявлении.
РИА Новости: последние новости
Фрегат "Ярослав Мудрый" и танкер "Лена" пополнят средиземноморскую эскадру Шойгу рассказал о технике, которую покажут на Параде Победы Китай признал дефектным купленный у Украины авианосец "Варяг"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию187
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»198
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля73
Путин ввел новую меру пресечения260
Боевики создадут автономию под патронажем США24
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение