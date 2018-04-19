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В Китае стартовали ежегодные военно-аттестационные игры ВВС НОАК по атаке с воздуха с преодолением системы ПВО
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В Китае стартовали ежегодные военно-аттестационные игры ВВС НОАК по атаке с воздуха с преодолением системы ПВО 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Шэньян, 18 апреля /Синьхуа/ — Военно-аттестационные игры ВВС НОАК по атаке с воздуха с преодолением системы ПВО «Золотой дротик 2018» стартовали сегодня в первой половине дня в Северо-Восточном Китае.
Более 200 китайских военных летчиков из нескольких десятков подразделений совершат сотни вылетов, состязаясь в смекалке и смелости с наземными «синими» силами ПВО условного противника в стремлении завоевать почетный приз — «Золотой дротик».
Шэньян, 18 апреля /Синьхуа/ — Военно-аттестационные игры ВВС НОАК по атаке с воздуха с преодолением системы ПВО «Золотой дротик 2018» стартовали сегодня в первой половине дня в Северо-Восточном Китае.
Более 200 китайских военных летчиков из нескольких десятков подразделений совершат сотни вылетов, состязаясь в смекалке и смелости с наземными «синими» силами ПВО условного противника в стремлении завоевать почетный приз — «Золотой дротик».
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