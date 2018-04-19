Парк компании «Азимут» пополнился очередным «Суперджет 100»

— Флот, состоящий исключительно из самолетов нашего производства, позволяет рассчитывать на дальнейшую плодотворную совместную работу, в том числе на благо развития регионального авиасообщения на Юге России, — сказал президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов

По данным «Азимута», с начала эксплуатации в сентябре 2017 года общий налет самолетов Superjet 100 в парке перевозчика составил 5098 часов. Маршрутная сеть компании связывает города Северо-Кавказского и Южного федеральных округов между собой, а также с другими регионами России, минуя московский авиаузел. Ранее в ГТЛК заявили: они рассчитывают, что парк «Азимута» до 2020 года пополнит еще восемь пассажирских самолетов производства Комсомольского-на-Амуре авиазавода.