Во время учений на Камчатке противолодочные корабли отразили атаку условного противника

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях на Камчатке отразили атаку условного противника с воздуха, поразив цели переносными зенитно-ракетными комплексами. Об этом сообщил в четверг официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Отрабатывая морские элементы курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) малые противолодочные корабли соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России провели учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", — сообщил Воскресенский.

Экипажи кораблей МПК-107 и МПК-82 на своих полигонах боевой подготовки отрабатывали противовоздушную оборону на переходе морем. Нештатные расчеты переносных зенитно— ракетных комплексов «Игла», отражая авиационный налет, поразили ракетами имитированные воздушные цели. Учения проводились во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 морской авиации ТОФ.

Кроме того, экипажи МПК провели тренировки по поиску и спасению на море и борьбе за живучесть корабля.