Под Новосибирском подняли по тревоге боевые вертолёты

Под Новосибирском начались масштабные учения лётчиков Центрального военного округа — по тревоге подняли экипажи боевых вертолётов Ми-24 «Крокодил» и Ми-8АМТШ «Терминатор».

«В учениях участвую экипажи около 30 вертолётов, точное количество сообщить не можем. По тревоге подняли экипажи авиабазы Толмачёво . Во время учений им предстоит отработать разведку местности, ведение боя с применением ракетного вооружения и пилотирование», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Учения продлятся до конца недели, в них задействовано более 500 человек. Главной задачей летчиков станет поддержка с воздуха наземных войск при проведении различных операций.

«Экипажи отработают элементы воздушного боя, выполнят задачи по ведению разведки, а также проведут стрельбы с применением ракетного и стрелково-пушечного вооружения», — сообщают в пресс-службе Центрального военного округа.

Справка: Ми-24 «Крокодил» российский армейский ударный вертолёт разработки ОКБ М. Л. Миля. Является специализированным боевым вертолётом. Серийное производство вертолета стартовало в 1971 году и с тех пор он получил множество модификаций, которые поставлялись во многие страны мира.

На днях прошла тренировка спецназа ЦВО — военные отрабатывали эвакуацию мирных жителей с территории условного противника.