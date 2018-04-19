США создадут патруль за космосом

По информации Vistanews, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin в приступает к разработки систем слежения Space Fence за космическим пространством.

Некоторые СМИ утверждают, что это больше похоже на оборудование для слежки.

Space Fence будет способно обнаруживать и отслеживать микроспутники и космические военные аппараты.

Изобретение будет прогнозировать траекторию полетов околоорбитных спутников, во избежание их столкновений друг с другом.

Компания планирует возвести сеть таких станций совместно с BBC USA на территории всей планеты.

Такое расположение наверняка может позволить следить не только за космосом, но и за военными объектами других государств.