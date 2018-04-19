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На учениях в Арктике задействовали МиГ‐31. ВИДЕО
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На учениях в Арктике задействовали МиГ‐31. ВИДЕО 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
В ходе учений, которые Северный флот провел в Арктической зоне, авиаполк, состоящий из бомбардировщиков Су‐24 и истребителей МиГ‐31 отразил атаку условного противника, поразив все существующие цели. Видео из кабины самолета опубликовал телеканал «Звезда».
Свыше двух десятков летчиков провели тренировки по обнаружению сил противника в дневное и ночное время. Зона тактических учений пролегла в районе Баренцева моря. Таким образом авиация испытала возможности защитить северные границы России.
Мы отрабатывали практические пуски управляемых ракет по воздушным мишеням. Метеорологические условия были жестковатые, но экипажи успешно справились с поставленными задачами
— командир авиационного отряда майор Дмитрий Королев
Кроме того, с 17 по 19 апреля Россия проводит учения с применением морской техники в Балтийском море. В связи с этим правительство Латвии выразило обеспокоенность.
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