На «Байконуре» прошел запуск ракеты-носителя «Протон-М» с военным спутником

Старт ракеты состоялся в 1.12 по московскому времени

Александр Головко. Уточняется, что пуском ракеты руководил командующий Космическими войсками –заместитель главкома ВКС РФ

Предстартовые операции прошли в штатном режиме. Контроль за проведением пуска и полета ракеты осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления.

Аппарат планируют вывести на расчетную орбиту в ближайшие несколько часов.