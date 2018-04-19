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На «Байконуре» прошел запуск ракеты-носителя «Протон-М» с военным спутником
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На «Байконуре» прошел запуск ракеты-носителя «Протон-М» с военным спутником 

Аргументы и Факты 24 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Старт ракеты состоялся в 1.12 по московскому времени
Ракета-носитель «Протон-М» с российским военным спутником успешно стартовала с космодрома «Байконур» 19 апреля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
Уточняется, что пуском ракеты руководил командующий Космическими войсками –заместитель главкома ВКС РФ Александр Головко.
Предстартовые операции прошли в штатном режиме. Контроль за проведением пуска и полета ракеты осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления.
Аппарат планируют вывести на расчетную орбиту в ближайшие несколько часов.
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