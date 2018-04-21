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КНДР объявила о приостановке ядерных и ракетных испытаний
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КНДР объявила о приостановке ядерных и ракетных испытаний 

РИА Новости 12 минут назад
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона на севере страны, передает южнокорейское агентство Рёнхап.
"С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет… Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания", — цитирует Рёнхап сообщение официального северокорейского агентства ЦТАК.
Решение было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР в пятницу.
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