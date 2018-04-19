С «Байконура» стартовал «Протон-М» с российским военным спутником 

С космодрома «Байконур» в Казахстане стартовала ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, информирует пресс-служба российского военного ведомства.
Пуск ракеты прошел под руководством командующего Космическими войсками, заместителем главкома ВКС России Александром Головко, который в среду прибыл на космодром.
В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и сам запуск прошли в штатном режиме. Контролировали процесс наземные средства главного испытательного космического центра имени Титова российских Космических войск.
Напомним, предыдущий запуск «Протон-М» состоялся в сентябре минувшего года. Тогда ракета-носитель стартовала с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «АзиаСат-9».
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