Ещё
СМИ: в Сирии задержали исламиста, связанного с терактами 11 сентября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Сирии задержали исламиста, связанного с терактами 11 сентября 

РИА Новости 17 минут назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Исламист, связанный с терактами 11 сентября 2001 года, задержан в Сирии, пишет издание Bild со ссылкой на источник в рядах сил самообороны сирийских курдов (YPG).
Отмечается, что бойцы YPG задержали Мохаммада Хайдара Заммара, который является гражданином Германии сирийского происхождения, несколько недель назад. Будет ли он экстрадирован в ФРГ, неизвестно.
Как ранее сообщали СМИ, Заммар завербовал несколько летчиков-смертников, участвовавших в терактах 11 сентября 2001 года в США. Он также организовывал в Западной Африке и на Канарских островах группы боевиков-смертников, которые могли бы на начиненных взрывчаткой лодках взрывать супертанкеры, а также боевые корабли США и НАТО на испанской военной базе Рота близ Кадиса и в Гибралтаре.
Утром 11 сентября 2001 года пассажирские самолеты, захваченные террористами, врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне. Один самолет рухнул в городе Шенксвилл (штат Пенсильвания). В результате трагедии погибли около 3 тысяч человек.
РИА Новости: последние новости
Шойгу рассказал о технике, которую покажут на Параде Победы Фрегат "Ярослав Мудрый" и танкер "Лена" пополнят средиземноморскую эскадру ВКС уже получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов в 2018 году
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ввел новую меру пресечения168
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля11
Лондон выступил с новым обвинением к России83
Украине пророчат распад285
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение