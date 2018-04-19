На пермском предприятии «Вертолетов России» создадут новый инженерный центр

"Для меня это особая радость, потому что там будет располагаться блок инженеров.

Половина — это инженеры, половина администраторы, всего там будет работать около 200 человек. Я думаю, что инженерный центр будет запущен после открытия нового комплекса по испытанию вертолетных редукторов, мы его будем открывать, наверно, в конце года", — сказал он.

По словам Семикопенко, основными направлениями работы центра станут сопровождение серийных изделий, проектирование и разработка стендовой базы, поиск новых рынков и научные разработки.

Комплекс по сборке и испытаниям вертолетных редукторов и трансмиссий

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на гендиректора холдинга Андрея Богинского , что также в этом году «Вертолеты России» построят на предприятии «Редуктор-ПМ» крупнейший в России комплекс по сборке и испытаниям вертолетных редукторов и трансмиссий. Это будет современный производственный корпус общей площадью 22 тыс. кв. м. «Корпус сейчас высокой степени готовности, более того мы начали уже монтаж оборудования не дожидаясь сдачи помещения, потому что это долгосрочный процесс по сбору стендов (5-8 месяцев)», — отметил Семикопенко.

По словам управляющего директора пермского предприятия, в общей сложности на двух объектах будет работать более 500 человек. «Из них около 30 — это новые сотрудники. Инвестиции в оба проекта составили порядка 2 млрд рублей», — заключил он.

По данным пресс-службы «Вертолетов России», в настоящее время часть выпускаемой предприятием «Редуктор-ПМ» продукции проходит испытания в сторонних организациях, что требует дополнительных экономических и временных затрат на транспортировку изделий. Вскоре все производственные мощности предприятия будут аккумулированы в одном месте, будут созданы высокотехнологичные рабочие места для сотрудников. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит увеличить объемы производства редукторов и трансмиссий для вертолетов выпускаемых в холдинге, а также освоить выпуск новых изделий.

О форуме

Пермский инженерно-промышленный форум проводится в четвертый раз. Инициатором форума выступило министерство промышленности , предпринимательства и торговли Пермского края.

Ключевыми темами этого года стали повышение производительности труда и бережливое производство, промышленная кооперация и цифровизация производств. ТАСС являются генеральным информационным партнером форума.