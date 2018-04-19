Ещё
«Уралвагонзавод» раскрыл истинную мощь «Терминатора»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Уралвагонзавод» раскрыл истинную мощь «Терминатора» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» заменят на поле боя шесть «обычных» боевых машин пехоты и 40 мотострелков, сообщил Janes источник из «Уралвагонзавода».
«На поле боя БМПТ эквивалентен шести боевым машинам пехоты и 40 солдатам. Машина может поражать все типы целей, включая малые суда и низколетящие вертолеты», — сказал собеседник издания.
Международный дебют «Терминатора» состоялся на Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India-2018.
В комплект вооружения БМПТ входят две скорострельные 30-миллиметровые пушки, пулемет, два автоматических гранатомета и четыре противотанковые управляемые по лазеру ракеты «Атака-Т». Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности и способен атаковать до четырех целей одновременно. Минобороны России приобрело неназванное число БМПТ в августе 2017 года.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ввел новую меру пресечения148
Лондон выступил с новым обвинением к России79
«Британия уничтожает улики по Солсбери»53
Украине пророчат распад250
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение