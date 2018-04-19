«Уралвагонзавод» раскрыл истинную мощь «Терминатора»

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» заменят на поле боя шесть «обычных» боевых машин пехоты и 40 мотострелков, сообщил Janes источник из «Уралвагонзавода»

«На поле боя БМПТ эквивалентен шести боевым машинам пехоты и 40 солдатам. Машина может поражать все типы целей, включая малые суда и низколетящие вертолеты», — сказал собеседник издания.

Международный дебют «Терминатора» состоялся на Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India-2018.