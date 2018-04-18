Около 400 единиц вооружения и техники были задействованы в учениях мотострелков Северного флота 

Санкт-Петербург, 18 апреля /Синьхуа/ — Более 1000 военнослужащих и порядка 400 единиц вооружения, военной и специальной техники от танков Т-72Б3 до беспилотников были задействованы в тактических учениях мотострелков Северного флота РФ, которые прошли сегодня в Мурманской области.
По сообщению пресс-службы флота, были отработаны действия военнослужащих при подъеме по тревоге, совершении марша на штатной технике в заданный район, занятии позиций для ведения обороны.
На завершающей стадии учений состоялись боевые стрельбы бомбардировщиков Су-24, танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня «Град», самоходных гаубиц «Мста-С», «Гвоздика» и «Акация». —0—