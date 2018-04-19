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На Северном флоте 1000 мотострелков, авиация и танки подавили условного противника
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"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО

На Северном флоте 1000 мотострелков, авиация и танки подавили условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Заполярье в рамках контрольной проверки за зимний период обучения прошли тренировочные мероприятия.
На одном из полигонов в Мурманской области подразделения отдельной мотострелковой бригады Северного флота провели тактические учения с боевой стрельбой танков и артиллерии.
В учении были задействованы более 1000 военнослужащих и около 400 единиц вооружения, военной и специальной техники от 10 танков Т-72Б3 до беспилотных летательных аппаратов.
«Во время учений были отработаны действия военнослужащих при получении внезапных вводных. Подразделения отработали подъем по тревоге, совершение марша на штатной технике в заданный район и занятие позиций для ведения обороны», — сообщили в пресс-службе СФ.
Мотострелки выполнили нормативы по инженерному оборудованию огневых позиций, организации связи, тылового обеспечения.
На завершающей стадии учений состоялись боевые стрельбы. Два звена фронтовых бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка Северного флота нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям условного противника.
«При поддержке авиации экипажи танков Т-72Б3, боевые расчеты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных гаубиц «Мста-С», «Гвоздика» и «Акация», комплексов противотанковых управляемых ракет «Фагот» выполнили огневые задачи по подавлению и уничтожению боевой техники и живой силы условного противника», — рассказали на флоте.
Прикрытие подразделений от ударов с воздуха осуществили расчеты зенитных установок «Шилка» и зенитных ракетных комплексов «Стрела», а также комплексов РЭБ. Особое внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника.
По завершении учения личный состав и техника подразделений мотострелковой бригады Северного флота направились в пункты постоянной дислокации.
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