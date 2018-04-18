Росгеология завершила изучение перспектив запасов нефти и газа в Азово–Черноморском бассейне

Компания «Союзморгео» (входит в государственный холдинг Росгеология) завершила разработку региональных структурно-геологических и нефтегазогеологических моделей южного морского региона России , говорится в сообщении госхолдинга.

Как отмечает Росгеология, были изучены Азово–Черноморский бассейн и подводные континентальные окраины Северной Евразии.

«Специалисты провели анализ и обобщение современных геолого-геофизических материалов и результатов работ, выполненных «Союзморгео» в прошлые годы по отдельным морям РФ», — говорится в сообщении.

Исследования проводились по инициативе предприятия. Результаты работы должны привлечь внимание потенциальных недропользователей к ещё не выявленным и неосвоенным ресурсам углеводородов в данных регионах.