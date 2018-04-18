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Условный пожар на 4 гектарах в парке Мира ликвидировали сегодня спасатели
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Условный пожар на 4 гектарах в парке Мира ликвидировали сегодня спасатели 

Вологда.рф 34 минуты назад
Фото: Вологда.рф
По легенде загорелась пожухлая трава. Огонь охватил территорию площадью 4 гектара и распространялся в сторону жилых домов.
О возгорании спасателям сообщил очевидец. На тушение пожара прибыли четыре спецавтомобиля и 14 человек личного состава. Возгорание удалось ликвидировать за несколько минут.
«Были протянуты две магистральные линии и задействованы четыре пожарных ручных ствола. Сил и средств было достаточно для ликвидации возгорания. Подразделения справились хорошо», — прокомментировал учения заместитель начальника пожарно-спасательного гарнизона № 1 по Вологодской области Игорь Саламатин.
Эти учения третий этап командно-штабных учений, в которых участвуют подразделения МЧС и городские и районные звенья единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Цель — тренировка взаимодействия при возникновении лесных пожаров.
«Отрабатываются вопросы организации оповещения населения, спецслужб, а также защиты объектов экономики, социальной структуры. На территории Вологды лесных массивов не много. Один из мест, где возможно возгорание — это парк Мира. Для этого и проводятся такие учения», — пояснил начальник единой дежурно-диспетчерской службы Вологды Виктор Пономарев.
Лесных пожаров в Вологде в последние годы зарегистрировано не было. Тем не менее, в весеннем сезоне возникают загорания сухой травы. Локальные пожары могут разрастись и быстро добраться до жилых строений. Такие ситуации спасатели держат под контролем и быстро справляются с ними, как показали учения.
Также сегодня прошла отработка ситуаций, которые могут возникнуть при резком подъеме воды на реке. Они также стали частью командно-штабных учений. Спасение людей в случае подтопления отрабатывали специалисты ЦГЗ в районе улицы Луговой совместно с медиками, полицейскими, спасателями и городскими властями.
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