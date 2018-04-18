Военные сборы прошли для семидесяти семи учащихся комплекса «Столица»

Семьдесят семь учащихся отделения «Харьковское» образовательного комплекса градостроительства «Столицы» приняли участие в военных сборах. Об этом сообщили на сайте учебного заведения в понедельник, 16 апреля.

Главная цель таких занятий — приобрести практические навыки в общении с оружием и познакомиться с организацией быта военнослужащих. Организаторы из «Столицы» считают, что учащимся будет полезно освоить приемы строевой выучки и тактической подготовки.

В программе конкурса были соревнования в личном первенстве по стрельбе, сборке-разборке автомата, а также в основах радиационной, химической и биологической защиты. Ребята также показали свои силы в строевой и физической подготовках.