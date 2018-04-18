В ЮВО началась плановая командно-штабная тренировка

Командиры и штабы отработают комплекс задач по совершенствованию практических навыков в непрерывном управлении действиями подчиненных сил.

Под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова в штабах округа, объединений и соединений началась плановая командно-штабная тренировка, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев

«Вместе с военнослужащими органов военного управления по сигналу военной тревоги подняты подразделения связи, разведки, радиоэлектронной борьбы, радиационной химической и биологической защиты», — сказал он.

По его словам, командиры и штабы в течение трех суток отработают комплекс задач по совершенствованию практических навыков в непрерывном управлении действиями подчиненных сил при планировании условной кризисной операции, организации и поддержании взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника.

«На первом этапе учений органы военного управления развернут рабочие места на повседневных пунктах управления. По команде отдельные группы штабов переместятся на подвижные пункты управления, которые развернуты в полевых условиях», — пояснил Серга.

И добавил, что по решению командующего войсками ЮВО на полевых пунктах управления офицерам предстоит отработать задачи управления разведывательно-огневыми и ударными контурами при нанесении поражения целей условного противника.

«Для имитации огневого поражения командиры соединений задействуют артиллерийские батареи, ракетные расчеты и авиационные пары армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации», — рассказал начальник пресс-службы.

Кроме того, в целях обеспечения охраны полевых пунктов управления в войсках округа впервые задействуют войсковые подразделения военной полиции. При этом диверсионные группы условного противника, сформированные из числа военнослужащих спецназа, совершат попытки нападения на пункты управления.

В учении, которое продлится до конца текущей недели, принимают участие более четырех тысяч военнослужащих и задействовано около тысячи единиц военной техники.