Руководство войсками ЮВО в ходе командно-штабной тренировки осуществляется с подвижных полевых пунктов управления

По решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова они развернуты на неподготовленных территориях вне общевойсковых полигонов –— на заброшенных складских базах, объектах недействующих предприятий.

Управления штаба Южного военного округа (ЮВО), а также командный состав подчиненных объединений и соединений приступили к выполнению задач на базе подвижных полевых пунктов управления (ПППУ), развернутых в рамках командно-штабной тренировки.

По решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова ПППУ развернуты на неподготовленных территориях вне общевойсковых полигонов. Для размещения использованы заброшенные складские базы, полуразрушенные объекты недействующих предприятий.

При этом между всеми ПППУ организована система связи, в том числе по закрытым каналам, включая видеоконференцсвязь.

В целях маскировки мест расположения ПППУ выполнены специальные мероприятия подразделениями радио-электронной борьбы, инженерных войск и радиационной, химической и биологической защиты.

Охрану ПППУ в войсках округа обеспечивают войсковые подразделения военной полиции.

Для развертывания более 20 ПППУ соединения управления штаба округа, общевойсковых армий ЮВО, 4 армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии совершили марши в заданные районы.

Плановая КШТ проводится под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова. В ней задействованы управления штаба округа, командный состав объединений и соединений ЮВО.

В учении, которое продлится до конца текущей недели, принимают участие более 4 тыс. военнослужащих и задействовано около 1 тыс. единиц военной техники.