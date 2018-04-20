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Руководство войсками ЮВО в ходе командно-штабной тренировки осуществляется с подвижных полевых пунктов управления
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Руководство войсками ЮВО в ходе командно-штабной тренировки осуществляется с подвижных полевых пунктов управления 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова они развернуты на неподготовленных территориях вне общевойсковых полигонов –— на заброшенных складских базах, объектах недействующих предприятий.
Управления штаба Южного военного округа (ЮВО), а также командный состав подчиненных объединений и соединений приступили к выполнению задач на базе подвижных полевых пунктов управления (ПППУ), развернутых в рамках командно-штабной тренировки.
По решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова ПППУ развернуты на неподготовленных территориях вне общевойсковых полигонов. Для размещения использованы заброшенные складские базы, полуразрушенные объекты недействующих предприятий.
При этом между всеми ПППУ организована система связи, в том числе по закрытым каналам, включая видеоконференцсвязь.
В целях маскировки мест расположения ПППУ выполнены специальные мероприятия подразделениями радио-электронной борьбы, инженерных войск и радиационной, химической и биологической защиты.
Охрану ПППУ в войсках округа обеспечивают войсковые подразделения военной полиции.
Для развертывания более 20 ПППУ соединения управления штаба округа, общевойсковых армий ЮВО, 4 армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии совершили марши в заданные районы.
Плановая КШТ проводится под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова. В ней задействованы управления штаба округа, командный состав объединений и соединений ЮВО.
В учении, которое продлится до конца текущей недели, принимают участие более 4 тыс. военнослужащих и задействовано около 1 тыс. единиц военной техники.
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