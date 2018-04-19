Подразделения ЮВО по борьбе с БЛА в ходе командно-штабной тренировки отразили атаку боевых дронов условного противника

Плановая КШТ проводится под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова , в ней задействованы управления штаба округа, командный состав объединений и соединений ЮВО.

Атаку боевых дронов условного противника на полевые пункты управления Южного военного округа (ЮВО), развернутые в рамках командно-штабной тренировки (КШТ), отразили подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Плановая КШТ проводится под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова. В ней задействованы управления штаба округа, командный состав объединений и соединений ЮВО.

На подвижных полевых пунктах управления (ПППУ) штаба ЮВО, а также подчиненных объединений и соединений подразделения обеспечения безопасности и охраны отработали различные вводные.

Проверку готовности войсковых подразделений военной полиции и приданных им расчетов войсковой противовоздушной обороны к отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и атак боевых дронов провели на ПППУ управления штаба округа, общевойсковых армий ЮВО, 4 армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии и подчиненных соединений, задействованных в КШТ. В целях своевременного выявления объектов и живой силы условного противника на ПППУ также были задействованы расчеты БЛА и зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь С1».

По решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в рамках КШТ отработаны возможные действия условного противника, взятые из опыта боевых действий в Сирии

«Полевые пункты управления должны быть надежно замаскированы и защищены от различных способов агрессии, включая атаки боевых дронов, начиненных взрывчаткой транспортных средств, смертников», –— подчеркнул генерал-полковник Александр Дворников.

Отразив атаки условного противника, командованием были приняты решения на смену позиций размещения ПППУ.

В тренировке, которая продлится до конца текущей недели, принимают участие более 4 тыс. военнослужащих и задействовано около 1 тыс. единиц военной техники.