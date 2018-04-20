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Опыт боевых действий в Сирии использовали в рамках командно-штабной тренировки ЮВО
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Опыт боевых действий в Сирии использовали в рамках командно-штабной тренировки ЮВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Десятки полевых подвижных пунктов управления ЮВО минувшей ночью были оперативно свернуты и в составе колонн военной техники выполнили многокилометровые марши в пункты постоянной дислокации.
Трехдневная плановая КШТ под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова завершилась. В ней были задействованы управления штаба округа и подчиненных объединений, командный состав соединений ЮВО.
Во время тренировки был отработан порядок управления войсками в ходе непрерывного огневого поражения объектов и живой силы условного противника.
Решением командующего войсками ЮВО в практику действий подразделений полевых пунктов управления был введен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе опыт боевых действий в Сирии.
Обработка разведывательных данных и принятие решений на огневой поражение осуществлялась в глобальной системе разведывательно-огневых и ударных контуров, действующих на нескольких операционных направлениях.
Кроме того, генерал-полковник А. Дворников оценил созданную систему маскировки командных пунктов, работу подразделений радио-электронной борьбы, инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты, военной полиции и расчетов беспилотных летательных аппаратов, задействованных с этой целью.
Для оценки качества маскировки пунктов управления применили беспилотные летательные аппараты, используя воздушную видеосъемку.
«Все полевые пункты управления штаба округа, общевойсковых армий ЮВО, 4 армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии обеспечили уверенное управление войсками в едином замысле КШТ», — отметил генерал-полковник А. Дворников.
В тренировке принимали участие более 4 тыс. военнослужащих и было задействовано около 1 тыс. единиц военной техники.
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