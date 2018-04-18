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Украинцы испытали модифицированный «антитанковый» комплекс
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Украинцы испытали модифицированный «антитанковый» комплекс 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
На украинском военном полигоне испытали новую модификацию противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф». Об этом сообщили в пресс‐службе конструкторского бюро «Луч» в Facebook.
Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не изменилась, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях без исключений
— сообщение бюро.
Изменить конструкцию попросил потенциальный заказчик. Какие конкретно детали заменили — не сообщается.
Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергей Попко высоко оценил систему.
Ранее авторы тематического американского журнала поразмыслили над оружием, которое может в корне изменить ход боя. Им оказались российские боевые машины «Терминатор».
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