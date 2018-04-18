Украинцы испытали модифицированный «антитанковый» комплекс

На украинском военном полигоне испытали новую модификацию противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф». Об этом сообщили в пресс‐службе конструкторского бюро «Луч» в Facebook.

Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не изменилась, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях без исключений

— сообщение бюро.

Изменить конструкцию попросил потенциальный заказчик. Какие конкретно детали заменили — не сообщается.

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