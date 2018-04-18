Авиапарк «Азимута» пополнился восьмым самолетом SSJ100

«Наши контрактные обязательства перед ГТЛК и авиакомпанией «Азимут» были реализованы в запланированные сроки», — рассказал президент компании Гражданские самолеты Сухого Александр Рубцов

«Азимут — первая авиакомпания, которая выполняет коммерческие рейсы на «Суперджете» на юге России », — добавил директор по стратегическому развитию перевозчика Дмитрий Звонарев. Он отметил, что благодаря госпрограмме поддержки отечественных самолетов удается добиться максимальной экономической эффективности.

Новый самолет в рамках реализации программы присвоения воздушным судам имен крупнейших рек России получил имя Иртыш. Это река в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая Казахстане и России, левый, главный приток Оби . Ее длина — 4248 км. Площадь бассейна составляет 1643 тыс. км².

Всего с начала работы в сентябре прошлого года Азимут перевез более 182 тыс. пассажиров. Общий налет составляет более 5 тыс. часов. В планах компании перевезти в 2018 году еще 700 тыс. человек. К концу 2018 года перевозчик планирует расширить маршрутную сеть до 30 направлений, а в 2019 году — начать полеты за рубеж.