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Авиапарк «Азимута» пополнился восьмым самолетом SSJ100
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Авиапарк «Азимута» пополнился восьмым самолетом SSJ100 

Деловое сообщество 53 минуты назад
Сегодня, 18 апреля, в авиакомпанию «Азимут» был поставлен восьмой самолет SSJ100. Таким образом, компания Гражданские самолеты Сухого завершила поставки авиаперевозчику в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией. Все самолеты имели 100 либо 103 места.
«Наши контрактные обязательства перед ГТЛК и авиакомпанией «Азимут» были реализованы в запланированные сроки», — рассказал президент компании Гражданские самолеты Сухого Александр Рубцов.
«Азимут — первая авиакомпания, которая выполняет коммерческие рейсы на «Суперджете» на юге России», — добавил директор по стратегическому развитию перевозчика Дмитрий Звонарев. Он отметил, что благодаря госпрограмме поддержки отечественных самолетов удается добиться максимальной экономической эффективности.
Новый самолет в рамках реализации программы присвоения воздушным судам имен крупнейших рек России получил имя Иртыш. Это река в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, Казахстане и России, левый, главный приток Оби. Ее длина — 4248 км. Площадь бассейна составляет 1643 тыс. км².
Всего с начала работы в сентябре прошлого года Азимут перевез более 182 тыс. пассажиров. Общий налет составляет более 5 тыс. часов. В планах компании перевезти в 2018 году еще 700 тыс. человек. К концу 2018 года перевозчик планирует расширить маршрутную сеть до 30 направлений, а в 2019 году — начать полеты за рубеж.
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