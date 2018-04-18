В День Победы в Новосибирске пройдет акция «Военная служба по контракту — твой выбор!»

Мероприятие будет организованно командованием 41-й общевойсковой армии, военным комиссариатом Новосибирской области и Новосибирским высшим военным командным училищем.

В День Победы в Первомайском сквере города Новосибирска пройдет агитационно-информационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!»

Мероприятие будет организованно командованием 41-й общевойсковой армии, военным комиссариатом Новосибирской области и Новосибирским высшим военным командным училищем.

В этот день будет развернуто более 20 агитточек, на которых жители города смогут ознакомиться с новейшими образцами стрелкового оружия, экипировки, водолазного и десантного снаряжения, с образцами военной техники, также для всех присутствующих будет организованны показные выступления военнослужащих с элементами рукопашного боя и концертное выступление вокально-инструментального ансамбля «Экипаж» курсантов НВВКУ.

Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту проинформируют всех желающих об особенностях, социальных гарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны . Также все желающие смогут пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и тем самым определить своё возможное место службы в одном из родов войск.

В прошлом году в акции приняло участие более 5000 человек, изъявили желание подписать контракт для прохождения службы в частях ЦВО более 240 молодых парней.