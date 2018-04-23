Военные инженеры возвели мост для сообщения с отрезанным половодьем поселком на Алтае

ТАСС , 23 апреля. Инженеры Центрального военного округа (ЦВО) возвели 60-метровый мост через реку Катунь для восстановления нарушенного половодьем дорожного сообщения с поселком Ая Алтайского края , где проживают 2,2 тыс. человек. Об этом проинформировала в понедельник пресс-служба округа. "Сводный отряд мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, на автомобилях «Камаз» и «Урал» с комплектами тяжелого механизированного моста ТММ-3 совершил 340-километровый марш в населенный пункт Ая. Для наведения 60-метрового моста военным инженерам понадобилось всего около трех часов. Установка данной переправы позволила снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру и восстановить дорожное сообщение между поселком Ая с населенными пунктами Горного Алтая ", — говорится в сообщении. Решение о возведении моста было принято командующим войсками ЦВО генерал-лейтенантом Александром Лапиным на основании обращения местных органов власти. В апреле в Алтайском крае был введен режим ЧС в связи с первой волной паводка. Половодье повредило более 50 мостов, стихия затронула 217 населенных пунктов. Режим ЧС отменен 22 апреля.