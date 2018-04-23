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Военные инженеры ЦВО навели паромную переправу на реке под Саратовом
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Военные инженеры ЦВО навели паромную переправу на реке под Саратовом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
К месту оборудования переправы военнослужащие совершили 600 км марш на 10 единицах военной и специальной техники из состава понтонно-переправочного парка ПП-91.
Сводный отряд инженерной бригады Центрального военного округа из Республики Башкортостан навел паромную переправу на реке Камелик в Саратовской области. Также ими было восстановлено сообщение с селами Перелюбского района.
К месту оборудования переправы военнослужащие совершили 600 км марш на 10 единицах военной и специальной техники из состава понтонно-переправочного парка ПП-91. Первая партия автомобилей на пароме была перевезена уже через 3,5 часа после начала работы.
Решение о наведении временной паромной переправы рядом с затопленным железобетонным мостом было принято после соответствующего обращения губернатора Саратовской области Валерия Радаева в военное ведомство.
В день прибытия подразделений к месту наведения паромной переправы вода в реке резко снизилась, поэтому было проведено тактико-специального учение для оттачивания навыков военнослужащих.
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