Военные инженеры из Башкирии восстановили дорожное сообщение на реке в Саратовской области

Сводный отряд инженерной бригады ЦВО навел паромную переправу рядом с затопленным железобетонным мостом в Перелюбском районе.

Сводный отряд инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республики Башкортостан , навел паромную переправу на реке Камелик в Саратовской области и восстановил дорожное сообщение с селами Перелюбского района.

Военнослужащие совершили 600-километровый марш на 10 единицах военной и специальной техники из состава понтонно-переправочного парка ПП-91 к месту оборудования переправы. Первая партия автомобилей на пароме была перевезена через 3,5 часа после начала работы.