Экипажи «Крокодилов» и «Терминаторов» армейской авиации ЦВО в Западной Сибири подняты по тревоге

В ходе учения вертолетчики отработают вопросы наращивания дежурных сил, перелета на оперативные аэродромы для вывода авиационной техники из-под удара условного противника.

Экипажи около 30 вертолетов армейской авиации Центрального военного округа подняты по тревоге в рамках начавшегося масштабного учения в Западной Сибири.

Пилоты ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил», транспортно-боевых Ми-8АМТШ «Терминатор» и инженерно-технический состав эскадрилий отработают вопросы наращивания дежурных сил, перелета на оперативные аэродромы в Новосибирской и Кемеровской областях для вывода авиационной техники из-под удара условного противника.

По замыслу учения летчики поддержат с воздуха группировку войск (сил) при проведении различных операций. Экипажи отработают элементы воздушного боя, выполнят задачи по ведению разведки, а также проведут стрельбы с применением ракетного и стрелково-пушечного вооружения.

Учение продлится до конца недели, в них задействованы более 500 военнослужащих.