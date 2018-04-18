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Экипажи «Крокодилов» и «Терминаторов» армейской авиации ЦВО в Западной Сибири подняты по тревоге
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Экипажи «Крокодилов» и «Терминаторов» армейской авиации ЦВО в Западной Сибири подняты по тревоге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения вертолетчики отработают вопросы наращивания дежурных сил, перелета на оперативные аэродромы для вывода авиационной техники из-под удара условного противника.
Экипажи около 30 вертолетов армейской авиации Центрального военного округа подняты по тревоге в рамках начавшегося масштабного учения в Западной Сибири.
Пилоты ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил», транспортно-боевых Ми-8АМТШ «Терминатор» и инженерно-технический состав эскадрилий отработают вопросы наращивания дежурных сил, перелета на оперативные аэродромы в Новосибирской и Кемеровской областях для вывода авиационной техники из-под удара условного противника.
По замыслу учения летчики поддержат с воздуха группировку войск (сил) при проведении различных операций. Экипажи отработают элементы воздушного боя, выполнят задачи по ведению разведки, а также проведут стрельбы с применением ракетного и стрелково-пушечного вооружения.
Учение продлится до конца недели, в них задействованы более 500 военнослужащих.
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