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Военный парад в Белогорске станет самым масштабным за все время проведения
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Военный парад в Белогорске станет самым масштабным за все время проведения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии примут участие около 1,3 тыс. военнослужащих, будет задействовано 25 единиц современной техники.
В Белогорске Амурской области для участия в военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, планируется привлечь около 1,3 тыс. военнослужащих и 25 единиц современной техники. Это максимальное количество войск, привлекаемое к военным парадам в самом маленьком из 28 городов России, где традиционно проводится парад с участием военной техники.
Накануне состоялись первые репетиции с парадными расчетами войск Белогорского гарнизона, силовых ведомств и юнармейских отрядов на плацу соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа.
Среди участников планируется увеличить количество военнослужащих-женщин, а также привлечь парадные расчеты юнармейских отрядов. Кроме того, готовятся расчеты, которые пройдут в форме солдат времен Великой Отечественной войны.
Парад с участием военной техники проводится в Белогорске в связи с дислокацией в городе штаба общевойсковой армии Восточного военного округа.
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