Военный парад в Белогорске станет самым масштабным за все время проведения

В мероприятии примут участие около 1,3 тыс. военнослужащих, будет задействовано 25 единиц современной техники.

В Белогорске Амурской области для участия в военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, планируется привлечь около 1,3 тыс. военнослужащих и 25 единиц современной техники. Это максимальное количество войск, привлекаемое к военным парадам в самом маленьком из 28 городов России , где традиционно проводится парад с участием военной техники.

Накануне состоялись первые репетиции с парадными расчетами войск Белогорского гарнизона, силовых ведомств и юнармейских отрядов на плацу соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа.

Среди участников планируется увеличить количество военнослужащих-женщин, а также привлечь парадные расчеты юнармейских отрядов. Кроме того, готовятся расчеты, которые пройдут в форме солдат времен Великой Отечественной войны.

Парад с участием военной техники проводится в Белогорске в связи с дислокацией в городе штаба общевойсковой армии Восточного военного округа.